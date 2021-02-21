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برلمانية: زيادة السكان تخلق بيئة خصبة للإرهاب

04:00 ص الأحد 21 فبراير 2021
برلمانية: زيادة السكان تخلق بيئة خصبة للإرهاب

أمل سلامة عضو لجنة الإعلام

كتب- نشأت علي:

قالت أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تنظيم النسل أصبح ضرورة ليتناسب معدل النمو السكاني مع الموارد المتاحة للدولة، مشددة على أن زيادة الإنجاب عقبة رئيسية أمام تقدم الدول وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت البرلمانية في بيان لها، أن الإسلام لا يدعو للفقر والتدهور، بل يحث على الارتقاء ويركز على تحسين حالة الأسرة والأبناء، وليس ضياعهم وحرمانهم من حق التعليم والصحة أو التمتع بحياة كريمة بسبب تكدس أفراد الأسرة.

وأضافت النائبة أمل سلامة، أن مُباهاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالأمة القوية وليس الضعيفة، والقوة لم تكن بالعدد كما هو متوارث في المفاهيم المغلوطة، موضحة: "نواجه منذ سنين طويلة إشكالية ثقافية ودينية تحديدا في القرى والنجوع، بسبب انتشار مفهوم العزوة التي تمثل عبء ثقيل على المجتمع والدولة.. والزيادة السكانية مع قلة الموارد المتاحة لاستيعابها ستتحول إلى أرض خصبة للإرهاب.. ومثلث الإرهاب هو الفقر والجهل والمرض، وهذه نتيجة كارثية تهدد أمن مصر القومي".

وأشارت سلامة إلى أن تنظيم النسل هو نفسه "الأخذ بالأسباب" التي حثنها عليها الله تعالى ورسوله الكريم، وأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض أبدًا معها، فالعزل أتمّ في زمن الرسول والصحابة، والمباعدة بين الولادات وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.

مجلس النواب تنظيم النسل الزيادة السكانية الإرهاب

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