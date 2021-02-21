أحمد عكاشة: شقيقي ثروت تعلم الأورج والفارسية بعد الثمانين

وجّه الدكتور أحمد عكاشة، عالم النفس الشكر إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لتدشين احتفالية مئوية الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق.

وقال عكاشة في كلمته: "تصنيف العباقرة طبقًا لسمات الشخصية أمر مختلف عن رجل الشارع العادي، وقد كان شقيقي ثروت مفكرًا موسوعيًا، ومن أهم مقولاته المأثورة العين تسمع والأذن ترى".

وأضاف: "الفص الأيسر من المخ هو الفص الذي يتذوق الجمال والفنون وكان يتميز ثروت بأنه العسكري الرومانسي، فقد كتب عن جينكيز خان ومغامراته العسكرية، كما كتب عن فن الإغريق والموسيقى والفن التشكيلي، وكان لديه من التناقض والمرونة ما يمكنه من أن يكتب عن كل شيء من خلال إدمان المعرفة، ونشوة الإنجاز والبعد عن الإعلام".

وأكمل عكاشة: "رأيته يتعلم الأورج في سن 82 عامًا، على يد الموسيقار جمال سلامة، كما تعلم اللغة الفارسية وهو ابن عام 84 عامًا، وتعلمت منه كل شيء وكان أبًا وأخًا، ترجم أول كتاب له وهو ابن 22 عامًا، وأثر في بشكل كبير".

وختم بقوله: "كان التجهم الذي يبديه نوع من الحيل الدفاعية ليحمي نفسه من طيبته، وكانت العصبية التي كانت تراوده نوع من حب الكمال في كل شيء، وكان يقول أن التسيب الذي يعاني منه المجتمع يمنعه من التقدم".