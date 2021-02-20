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حدث في 8 ساعات| قطع المياه عن 16 منطقة بالقاهرة.. والموقف النهائي لامتحانات الجامعات

07:04 م السبت 20 فبراير 2021
حدث في 8 ساعات| قطع المياه عن 16 منطقة بالقاهرة.. والموقف النهائي لامتحانات الجامعات

حدث في 8 ساعات

(مصراوي):
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، توجيهات من الرئيس السيسي بشأن المشروع القومي لتنمية سيناء، وقطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة، وقرارات التعليم العالي بشأن الامتحانات والترم الثاني.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الطقس وزارة الصحة هالة زايد منظومة البناء الجديدة السيسي وزارة التعليم العالي امتحانات الجامعات

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