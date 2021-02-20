بعثة الزمالك تسافر إلى السنغال على متن طائرة خاصة لملاقاة تونجيت دوري أبطال أفريقيا

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، بعثة نادي الزمالك متجهة إلى السنغال على متن طائرة خاصة، لمواجهة تونجيت بطل السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن السلطات أنهت إجراءات سفر البعثة من مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم، تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير المبنى، وسط جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.