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القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

04:55 م السبت 20 فبراير 2021
القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

القوات البحرية المصرية والإسبانية

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات

مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، باشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) مع الفرقاطة الأسبانية (ESPS Reina Sofia).

وبحسب بيان، تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحري، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقةٍ وإتقان، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الليلية، بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ويعد هذا التدريب هو الثاني من نوعه خلال فترةٍ زمنية وجيزة بالاشتراك مع القوات البحرية الأسبانية، والتي تتمتع بخبراتٍ عميقة في هذه المجالات، ما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة في توطيد العلاقات الثنائية (المصرية/الإسبانية) وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين مما يساهم بشكلٍ فعال في حفظ الأمن والإستقرار البحري بالمنطقة.

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القوات البحرية المصرية والإسبانية القوات البحرية المصرية البحر الأحمر

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