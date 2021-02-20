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​​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

04:00 ص السبت 20 فبراير 2021
​​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم السبت، رحلاتها إلى 64 وجهة دولية تنقل على متنها 5 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران في المطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 45 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، باريس، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، مدريد، موسكو، ميلانو، اسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، ميونيخ، نيويورك، برلين ، فيينا، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، عمان، نيروبي، أديس أبابا، إربيل) و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية المطارات المصرية

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