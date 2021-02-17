حتى 1 مارس.. جهاز أكتوبر الجديدة يسُلم شقق "سكن مصر"

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة في تسليم شقق سكن مصر، حتى 1 مارس المقبل، حيث يصل عدد الوحدات الجاهزة للتسليم في هذه المرحلة لـ 408 وحدات سكنية (17 عمارة) في منطقة شمال الواحة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 17/2/2021، وتخصيص يوم الخميس 18/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الاثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأربعاء 24/2/2021.

وأضاف النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 1/3/2021، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.