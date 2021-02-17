عمرو أديب يتعرض لحادث سير.. ونقله للمستشفى
كتب - مينا غالي:
تعرض الإعلامي عمرو أديب، لحادث سير مساء الثلاثاء، على طريق "دهشور-أكتوير".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيارة أديب، بعد الحادث. وأظهرت الصور تضرر السيارة الفارهة في مقدمتها بشكل فادح.
وقال مصدر من برنامج "الحكاية"، إنه تم نقل عمرو أديب لأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر؛ للاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات اللازمة.
الخبر التالى:زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
174426
عدد المصابين
-
135349
عدد المتعافين
-
10050
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
109676360
عدد المصابين
-
84215251
عدد المتعافين
-
2418768
عدد الوفيات
إعلان