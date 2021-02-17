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عمرو أديب يتعرض لحادث سير.. ونقله للمستشفى

12:31 ص الأربعاء 17 فبراير 2021
عمرو أديب يتعرض لحادث سير.. ونقله للمستشفى

الحادث

كتب - مينا غالي:

تعرض الإعلامي عمرو أديب، لحادث سير مساء الثلاثاء، على طريق "دهشور-أكتوير".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيارة أديب، بعد الحادث. وأظهرت الصور تضرر السيارة الفارهة في مقدمتها بشكل فادح.

وقال مصدر من برنامج "الحكاية"، إنه تم نقل عمرو أديب لأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر؛ للاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات اللازمة.

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عمرو أديب حادث سير طريق المحور

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