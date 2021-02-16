جراحة ناجحة لاستئصال ورم سرطاني بالبنكرياس في مستشفى "عين شمس العام"
كتب - أحمد جمعة:
نجحت وحدة جراحة الأورام بمستشفى عين شمس العام باستئصال ورم سرطاني بالجزء الأوسط من البنكرياس مع إعادة توصيل قناة البنكرياس الرئيسية بالأمعاء الدقيقة.
وتم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور أمجد أبو العلا استشاري جراحة الأورام، ورئيس القسم الدكتور محمد العليمي والدكتور محمود عبد الرازق والدكتورة مي كمال والدكتور أحمد سالم استشاري التخدير.
وقال الدكتور طارق العريني، مدير عام مستشفى عين شمس العام، إنه تم إجراء حوالي 150 عملية جراحية بقرارات علاج على نفقة الدولة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء على قوائم الانتظار، ومنها استئصال ورم سرطاني برأس البنكرياس "عمليه ويبل"، وآخر يزن 8 كيلوجرامات خلف الغشاء البريتوني وأورام الغدة النكافية واللعابية وأورام الثدي والكلي والجهاز الهضمي.
وأضاف أن المستشفى تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال أقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكُلى، لافتا إلى أن المستشفى تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل المعني.. فيما أفاد الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، بأن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
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