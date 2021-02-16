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بالأسماء.. الناجحون في مسابقة وظائف الأوقاف

10:34 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
بالأسماء.. الناجحون في مسابقة وظائف الأوقاف

وزارة الأوقاف


كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف "نظام الأجر مقابل عمل" (المجموعة العاشرة)¬ للتعاقد، اليوم الثلاثاء.

وناشدت الوزارة الأسماء المعلنة استيفاء الأوراق المطلوبة وهي: أصل المؤهل الدراسي، أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر) (رقم قومي)، أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية، 4 صور شخصية، شهادة عضوية نقابة للمهندسين، رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين، صورة بطاقة الرقم القومى .

ودعت الوزارة فى بيان لها اليوم، الناجون للحضور إلى مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفى أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه ،علمًا بأنه جار مقابلة باقى المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكترونى لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .
وفيما يلى أسماء الناجين فى المسابقة حسب كل وظيفة:

وظيفة محاسب :

1. آية عبد الله بربرى محمد
البحر الأحمر
وظيفة مهندس مدنى :
1. على عاطف فتحى صادق
المنيا

2. محمود أبو الليل عبد الوكيل إبراهيم
المنيا

3. محمد عثمان محمد عثمان
الديوان العام

4. أروى مرضى رجب منصور
البحيرة

5. محمد مصطفى أحمد محمد
أسيوط
وظيفة أخصائى نظم ومعلومات :

1. أحمد محمد أحمد نعاس
الفيوم

2. بسام عبد الرحمن صديق صبرة
سوهاج

3. رامى أحمد إبراهيم أحمد
الديوان العام

4. أحمد رمضان حسن يحيي
بنى سويف

5. إيمان مجدى سعد محمود الصفتي
البحيرة

6. إسراء محمد كامل البيعي
الأقصر
وظيفة مهندس اتصالات :
1. هبه ناصر عبد الجابر عثمان
سوهاج

2. هالة أحمد إحسان سيد
بنى سويف

3. آية عصمت عبد العظيم خفاجي
الديوان العام

وزارة الأوقاف وظائف الأوقاف

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