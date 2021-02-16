محامي "سيدة الكرم" يودع أسباب طعنها على براءة المتهمين بتعريتها

كتب مينا غالي :

أودع المحامي شريف أديب، طعن السيدة سعاد ثابت "المعروفة إعلاميا بسيدة الكرم" بمحكمة النقض، وأرفق مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ببراءة المتهمين بتعرية سيدة الكرم فى الأحداث التى وقعت فى مايو 2016 بقرية الكرم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا.

وذكر شريف أديب أنه قام بإيداع صحيفة الطعن فى القضية ومذكرة بأسباب الطعن، بعد تفنيد وفحص أوراق القضية، وإبداء ما يؤكد حق السيدة فى العدالة وطلب نقض الحكم والقضاء مجددا بمحاسبة المتهمين فى هذه الجريمة البشعة التى هزت الرأى العام المصرى فى 2016، مشيراً إلى أنه متفائل برد حق السيدة التى تحرك لها ومن أجلها الرأي العام المصري بأكمله بعد صدور الحكم ببراءة المتهمين كما أصدر النائب العام المصري بيانا قرر فيه قيام النيابة العامة المصرية بالطعن بالنقض علي الحكم المذكور.

وأوضح أديب أنه بعد ايداع صحيفة الطعن ومذكرة اسباب الطعن فينتظر سرعة تحديد جلسة للنقض، ويأمل فى أن يتم تحقيق العدالة لهذه السيدة التى تعرت فى شوارع القرية وهو حق أصيل ورد اعتبار للمرأة المصرية وليس السيدة سعاد ثابت فقط.

وكان شريف أديب قد تولى قضية سيدة الكرم بعد حكم البراءة للمتهمين وقد التقى أديب بالسيدة سعاد واستمع لها وكافة ما تعرضت له فى الأحداث وبحث سير التحقيقات وما قدمه دفاع الخصم وماورد بأسباب وحيثيات الحكم.