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واجب وطني.. وكيل "دفاع البرلمان" يشيد بتبرع النواب لصندوق الشهداء

05:36 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
واجب وطني.. وكيل "دفاع البرلمان" يشيد بتبرع النواب لصندوق الشهداء

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن إعلان أعضاء الهيئات البرلمانية تبرعهم لصالح صندوق أسر الشهداء، واجب وطني، وأقل ما يمكن أن يقدمه النواب لمَن ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وأضاف العوضي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، عقب موافقة مجلس النواب على قانون صندوق دعم الشهداء، أن الهيئة البرلمانية لحماة الوطن تشجع جميع المبادرات الوطنية، مؤكدًا أن حزب حماة وطن يرأسه مؤسس وحدة الصاعقة، ونعلم جيدًا مدى ما قدمه الشهداء من تضحيات.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب أن صندوق دعم الشهداء يهدف إلى تقديم عدد من الخدمات لأسر شهداء الجيش والشرطة؛ منها توفير أوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة لأُسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسرهم.

وتابع العوضي، بأن تلك الخدمات تتمثل في توفير فرص الدراسة في كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون.

واستطرد وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب: كما يقدم الصندوق الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون.

مجلس النواب صندوق الشهداء لجنة الدفاع

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