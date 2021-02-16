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رئيس الوزراء يجتمع مع رؤساء اللجان بمجلس النواب

05:12 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
رئيس الوزراء يجتمع مع رؤساء اللجان بمجلس النواب

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:
يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

يأتى ذلك ضمن الاجتماعات التي تعقدها الحكومة مع اللجنة داخل مجلس النواب لمناقشة العديد الملفات الهامة والذي يصب في صالح الوطن.

مصطفى مدبولي لجان النواب مجلس الوزراء

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