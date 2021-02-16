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رئيس لجنة صرف تعويضات متضرري النوبة: مد فترة تلقي الطلبات حتى ٣ مارس

04:59 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
رئيس لجنة صرف تعويضات متضرري النوبة: مد فترة تلقي الطلبات حتى ٣ مارس

المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابي

كتب- نشأت علي:

قرر المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة، مد الفترة المقررة لتلقي طلبات تحديد الرغبة لتنتهي في 3/3/2021.

جاء ذلك بالإشارة إلى قرار اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة بفتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021.

وتابع وزير شؤون المجالس النيابية بأن القرار يأتي للإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقي طلبات تحديد الرغبة المنتشرة في محافظة أسوان، واستجابة للطلبات التي تلقتها اللجنة بمد فترة تلقي طلبات تحديد الرغبة؛ حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.

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