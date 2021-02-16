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لم نرسل مواصفة الامتحان.. وزير التعليم ينفي الصور المتداولة لنماذج امتحانات النقل

04:36 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
لم نرسل مواصفة الامتحان.. وزير التعليم ينفي الصور المتداولة لنماذج امتحانات النقل

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من صور لنموذج الامتحان الموحد لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

وقال شوقي في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لم ترسل مواصفة الامتحان بعد.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت آلية تقييم طلاب شهادات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي؛ حيث سيؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل مجمع في كل المواد في يوم واحد بالمدارس.

ويحضر الطلاب بالتناوب بين مختلف الصفوف الدراسية، بدءًا من 28 فبراير حتى 4 مارس، وذلك على النحو التالي:

الأحد 28 فبراير: امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

الإثنين 1 مارس: امتحانات الصف الخامس الابتدائي.

الثلاثاء 2 مارس: امتحانات الصف السادس الابتدائي.

الأربعاء 3 مارس: امتحانات أولى إعدادي.

الخميس 4 مارس: امتحانات الصف الثاني الإعدادي.

طارق شوقي الامتحان نماذج امتحانات النقل وزارة التربية والتعليم

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