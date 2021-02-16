محافظة القاهرة توافق على تغيير اسم عزبة الهجانة لمدينة الأمل
كتب- محمد نصار:
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم على إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة عزبة الهجانة.
وجاء توجيه الرئيس السيسى بتغيير الاسم استجابة لرغبة الأهالي عقب الزيارة التي قام بها للمنطقة وبصحبته رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحافظ القاهرة .
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الزيارة باستمرار جهود تطوير المنطقة من كافة الجوانب، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.
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