أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديل قانون تكريم الشهداء وأُسرهم

01:07 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديل قانون تكريم الشهداء وأُسرهم

مجلس النواب


كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأكد التقرير البرلماني أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وَفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018؛ نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛ مثل توفير فرص الدراسة في كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.

وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق؛ وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم في ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور في المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون لدعم موارد الصندوق.

وشهدت الجلسة العامة إعلان المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء.

وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان (مصر الحديثة- حماة الوطن- الوفد- المصري الديمقراطي الاجتماعي- الشعب الجمهوري- النور- الحرية- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، موافقتهم.
وأكد ممثلو الهيئات البرلمانية أن شهداء الوطن قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

قانون تكريم الشهداء مجلس النواب حنفي جبالي

الخبر التالى:

طوارئ بمطار القاهرة لمواجهة الطقس السيئ.. ووصول ومغادرة 18 ألف راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 174426

    عدد المصابين

  • 135349

    عدد المتعافين

  • 10050

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تحدثت عنه أمام السيسي.. من هو السيد المحسناوي "بطل النجيلة"؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا