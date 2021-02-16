أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

إيهاب الفار: إنشاء وتطوير 117 مستشفى بإجمالي 12 ألف سرير

12:21 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
إيهاب الفار: إنشاء وتطوير 117 مستشفى بإجمالي 12 ألف سرير

اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية

كتب- يوسف عفيفي:

استعرض اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، دور الهيئة في تطوير المنظومة الصحية بمحافظات الجمهورية.

وأكد الفار في كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن تطوير المنظومة الصحية للقوات المسلحة أصبح واقعًا ملموسًا لخدمة المدنيين والعسكريين.

وأضاف أنه تم إنشاء وتطوير 117 مستشفى بإجمالي 12 ألف سرير، وشمل التطوير المجمعات الطبية للقوات المسلحة بالجلاء والقبة، بالإضافة إلى المجمع الطبي بالمعادي، مشيرا إلى أنه تم تطوير المستشفى العسكري العام ومستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية.

وأوضح الفار، أن هذا التطوير نجح في تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية، مثل القضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار إلى إنشاء وتفعيل 9 مراكز أورام بتكلفة 79 مليون جنيه في 9 محافظات وتضم عسكريين ومدنيين، وتم علاج 9 آلاف مدني خلال عام، وجار الانتهاء من مركز العريش ليصبح الإجمالي 10 مراكز في 10 محافظات.

إيهاب الفار الهيئة الهندسية القوات المسلحة

الخبر التالى:

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ شقق "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل بعدد من المدن الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 174426

    عدد المصابين

  • 135349

    عدد المتعافين

  • 10050

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تحدثت عنه أمام السيسي.. من هو السيد المحسناوي "بطل النجيلة"؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا