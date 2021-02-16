حدث ليلاً| 56 وفاة بكورونا وامتحانات الترم الثاني في المنزل

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

56 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 389 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 135349 حالة حتى اليوم.

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وزير التعليم: الانتهاء من جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من جدول امتحانات الصف الأول والصف الثاني الثانوي، ليبدأ من 27 فبراير إلى 9 مارس، لافتًا إلى أن امتحانات الترم الثاني ستكون على 3 مراحل في المنزل حتى يتم التفرغ للشهادات العامة.

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"المعاهد الأزهرية" يعلن تفاصيل امتحانات نصف العام لجميع المراحل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الاثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي.

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"ياسمين وجوزها ماتو تحت البيت".. ماذا حدث بعقار روض الفرج المنهار؟ "فيديو"

شهدت منطقة روض الفرج واقعة انهيار منزل مكون من 4 طوابق مساء الأحد، عقب سقوط سقف الطابق الأول، ما تسبب في حدوث تصدعات شديدة بالعقار المجاور مباشرة، وعلى إثر ذلك أخلت قوات الأمن العقارات الملاصقة من السكان تأهبًا لأية حالات انهيار أخرى.

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كسر إجراءات كورونا.. أمن المنيا يتحفظ على رحالة الصعيد وحماره

ألقت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، الإثنين، القبض على بهاء الدين علي محمد علي، وشهرته بهاء العمدة، وحماره الذي يخوض به رحلة استكشافية داخل محافظات الصعيد من الجيزة إلى أسوان. حيث جرى التحفظ عليه والحمار داخل نقطة شرطة بمركز سمالوط شمالي، لكسره الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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صرف رحالة الصعيد وحماره من نقطة شرطة قلوصنا بالمنيا

صرفت أجهزة الأمن داخل محافظة المنيا، بهاء الدين على محمد علي، وشهرته بهاء العمدة، وحماره الذي يخوض به رحلة استكشافية داخل محافظات الصعيد من الجيزة إلى أسوان. حيث جرى التحفظ عليه والحمار داخل نقطة شرطة بمركز سمالوط شمالي، بعد أن كسر الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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بسبب "تيران وصنافير".. بكري يرد على هجوم علاء مبارك: "لم أقصد الإساءة لوالده"

قال النائب مصطفى بكري، ردًا على تغريدات علاء مبارك التي انتقده فيها بسبب تصريحاته الإعلامية حول جزيرتي "تيران وصنافير"، قائلًا: "لن أرد عليه احترامًا لحضوره عزاء والدتي بعد خروجه من السجن".

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خبير مناعة: فيروس كورونا سيستمر في التحور طالما ظل منتشرًا

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن فيروس كورونا المستجد كلما استمر في الانتشار وإصابة جسم الإنسان، كلما يستمر في التحور، لذا يجب على أي مواطن الحصول على اللقاح متى توافر له.

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"لكل حدث حديث".. التعليم العالي: الامتحان حضوري لطلبة الجامعات وليس إلكترونيًا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يملك أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه لا يهتم بما يسمى بـ "التريندات".

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بيلوسي: الكونجرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام الكابيتول

‏أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء الاثنين، عن أن الكونجرس سيشكل لجنة خارجية مستقلة لمراجعة "الحقائق والأسباب" المتعلقة بالهجوم الذي وقع في ٦ يناير الماضي على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسبما ذكرت "رويترز.

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الدفاع الروسية: رصد 35 هجومًا لـ"النصرة" في إدلب غربي سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن رصده 35 عملية قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

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ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل وتتوعد بهجمات جديدة

أعلنت ميليشيا عراقية موالية لإيران، مسؤوليتها عن استهدف مطار أربيل ومحيطه في كردستان العراق.

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