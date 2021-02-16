البدء في إزالة 390 عقارًا متعارضًا مع توسعة الدائري في البساتين

(مصراوي):

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم البدء في تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان بحى البساتين بعد صرف التعويضات لأصحاب تلك العقارات.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ ميدانيا اليوم الاثنين أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق حى البساتين للوقوف على أى مستجدات وتذليل أى معوقات فى الحال حتى لا تتسبب فى أى تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية .

وأكدت نائب المحافظ أنه تم بالفعل تعويض أصحاب العقارات والمحال المزالة فى الحال للمواطنين أصحاب العقارات المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى..مشيرة إلى أن إجمالي ما تم حصره من عقارات متعارضة مع خطة التطوير أو التوسعة للدائرى والتى من المقرر إزالتها يبلغ 390 عقارا، ويبلغ عدد الأسر التى سوف يتم تعويضها 1380 أسرة بنطاق حى البساتين أما المحلات التى تم حصرها بلغت 296 محلا و 136 ورشة.

وأوضحت عبدالمنعم أن خطة التطوير وفقا للتنسيق مع وزارة النقل تشمل أعمال تطوير الطريق الدائرى فى عدة قطاعات وتتمثل فى رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار.

وأشارت عبدالمنعم، إلى أنه سيتم بدء أعمال التطوير في أي منطقة يتم إزالة المعوقات أو المبانى المتعارضة معها، لافتة إلى تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وبالتنسيق مع وزارة النقل تم التأكيد على مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، لتسهيل تنقل المواطنين.

وشددت نائب المحافظ على استمرار التنسيق مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال والاهتمام بأعمال الإنارة.