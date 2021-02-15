"دفاع البرلمان" تكرّم وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في مواجهة الفكر المتطرف
كتب- محمود مصطفى:
كرَّمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، وحضور اللواء أحمد العوضي وكيل اللجنة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في تحصين المنابر من الدخلاء وغير المؤهلين، ومواجهة الفكر المتطرف، ودوره في تأهيل وتدريب الأئمة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في التأليف والترجمة والنشر، وجهوده في تفعيل دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي.
وأشادت اللجنة بإصدارات وزارة الأوقاف المتميزة في هذا المجال، وعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في مكافحة التطرف ونشر صحيح الدين، بما يسهم في تحصين المجتمع ولا سيما الشباب ضد محاولات استقطاب الجماعات المتطرفة، مؤكدين أن الوزارة تعد أحد الأعمدة الرئيسية في الحفاظ على الأمن الفكري للمجتمع، مشيدين بالدور الذي تقوم به الوزارة في ذلك.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
174426
عدد المصابين
-
135349
عدد المتعافين
-
10050
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
109056736
عدد المصابين
-
81044441
عدد المتعافين
-
2402956
عدد الوفيات
إعلان