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عدم الخروج بعد 11 مساء الثلاثاء.. نصيحتان من الأرصاد بشأن موجة الطقس السيئ

11:01 م الإثنين 15 فبراير 2021
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كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع موجة البرودة التي تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى الخميس.

وتشهد البلاد بداية من الغد موجة برودة تنخفض معها درجات الحرارة بصورة كبيرة حيث تصل الحرارة ليلا إلى 6 درجات مئوية يصاحبها أمطار ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.

وقال شاهين لـ"مصراوي": "ننصح بعدم التعرض المباشر للرياح والأتربة خاصة المدن الجديدة حيث ستكون الحرارة من 6 إلى 8 درجات".

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: بعد الساعة 11 مساء الثلاثاء ينصح بعدم الخروج من المنزل.

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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