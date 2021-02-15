أقل من صفر في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء بالدرجات (بيان رسمي)

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس الثلاثاء، طقسًا باردًا على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وطقسًا باردًا على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقسًا مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقسًا دافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وكشفت النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة الثلاثاء ووصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ2 درجة تحت الصفر.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية.

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية.

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطارًا خفيفة على مناطق من الفيوم وبني سويف، وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء:

القاهرة العظمى 14 درجة والصغرى 07 درجات.

الإسكندرية العظمى 13 والصغرى 08 درجات.

مطروح العظمى 12 درجة والصغرى 07 درجات.

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجات.

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات.

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