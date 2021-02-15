المتحدث العسكري: ضبط 144 قطعة سلاح وتدمير 4 أنفاق في سيناء

(مصراوي):

ضبطت قوات حرس الحدود 144 قطعة سلاح مختلفة الأنواع واكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء و1558 كيلو جرام من النباتات المخدرة، و140 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب.

وواصلت قوات حرس الحدود تكثيف جهودها خلال الشهر الماضي، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ونتج عن جهودها ضبط 535 ألف قرص مخدر والقبض على 170 فردًا من المهربين والخارجين عن القانون وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ3740 فردًا.‎

واستمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد إستقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات.

حيث تم ضبط 3 بنادق قناصة و3 رشاشات و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و90 بندقية ضغط هواء فضلاً عن 2500 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء.

ونجحت عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات فى ضبط 963 كيلو جرام لجوهر الحشيش، و548 كيلو جرام لنبات البانجو و47 كيلو جرام للأفيون فضلاً عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

كما تم ضبط 140 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الرسوم الجمركية، وضبط 535 ألف قرص مخدر، و7 كيلو جرام من الذهب المهرب، بالإضافة إلى ضبط 15 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن، و122 طن من الحجارة المخلوطة بالذهب.

وفي سياق متصل قامت قوات حرس الحدود بالقبض على 170 فردًا من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ3740 فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلًا ونهارًا في تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.