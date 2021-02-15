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عزاء المستشار مقبل شاكر بنادي القضاة النهري في الجيزة (صور)

07:28 م الإثنين 15 فبراير 2021
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تصوير- هاني رجب:

بدأ مساء اليوم الاثنين، عزاء المستشار مقبل شاكر، رئيس شرف نادي قضاة مصر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، في نادي القضاة النهري بالجيزة.

وحرص المشاركون في العزاء على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وترأس مقبل نادي القضاة دورتين متتاليتين انتهت عام 2002، وهو أحد شيوخ القضاة، وكان شاهدًا على كل العصور التي مرت بها السلطة القضائية في مصر، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مرورًا بفترات حكم السادات ومبارك، والمعزول محمد مرسي.

مقبل شاكر نادي قضاة مصر الجيزة نادي القضاة النهري

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