وزير الأوقاف للبرلمان: راتب الإمام بالليسانس زاد 216%.. والدكتوراة 250%

(مصراوي):

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توجه الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، والاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير الأوقاف فيما يخص الأئمة وخطباء المكافأة، بحضور وزير الأوقاف.

وقال الوزير: "في عهد الرئيس السيسي، حدث تحول نسبي في رواتب الأئمة، وليس الأئمة فقط، بل هناك فئات أخرى في المجتمع، وما قمنا به في هذا الصدد مع الأئمة أفضل بكثير مما حدث مع نفس الكادر الوظيفي في جهات أخرى".

وأكد وزير الأوقاف أنه بعد إقرار قانون صندوق الوقف الخيري، سيكون أحد الأدوات لتحسين أحوال الأئمة، قائلًا: "على السنة المالية الجديدة سيكون متاح نعمل حاجة"، مضيفًا أن توجه الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، بأن يكون الوضع المالي للإمام لابد أن يتناسب مع مكانته العلمية.

واستعرض وزير الأوقاف إجراءات تحسين أحوال الأئمة وما تم خلال فترة تولي رئیس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "عند تولي منصب الوزارة وقبل تولي الرئيس كان إجمالي ما يتقاضاه الإمام 1288 جنيهًا قبل الاستقطاعات، وبلغت بعد الاستقطاعات حوالي 860 جنيهًا، والآن أقل إمام يتعين بالليسانس 4075 جنيهًا بزيادة 216%، ويتقاضى الحاصل على الدكتوراة 5000 جنيه بزيادة 253% عما كان يتقاضاه، فأقل زيادة للأئمة حديثي التعيين بلغت 2787 جنيهًا، في حين بلغت زيادة الأئمة الحاصلين على الدكتوراة 3943 جنيها، بالإضافة لتوفير الزي لهم".

وتابع: "وبالنسبة لهيئة الأوقاف فقد بلغ إجمالي ما تحققه 560 مليون جنيه بالسنة، هذا المبلغ تدرج بعد ضبط أحوال الهيئة إلي مليار و540 مليون جنيه بزيادة 900 مليون جنيه إضافية".

واستكمل الوزير: "بالرغم من أزمة كورونا والأحداث التي تمر بها دول العالم، فهيئة الأوقاف في العام الماضي حققت إيرادات بنسبة مليار و540 مليون جنيه، وهذا العام في السبعة أشهر الأولى حققنا نسبة نمو بالإيرادات 20.8% بما يقرب من 163 مليون جنيه زيادة عن نفس المدة من العام الماضي".

وبشأن توفير زي الأئمة، قال مختار جمعة: "الوزارة لديها مصنع لتصنيع الزي الرسمي، ولكن المصنع لا يكفي لتصنيع الزي العدد الأئمة، فقد تعاقدنا مع شركة المحلة للغزل والنسيج، وفي شهر فبراير الحالي سيتم تسليم الزي الأول للأئمة، ومن خطة الوزارة تسليم الزي مرات كل عامين حتى يظهر بالمظهر اللائق، من الموارد الذاتية للوزارة ومن مصنعها".

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