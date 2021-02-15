اشتباكات بالأيدى والكراسي في انتخابات المحامين بجنوب القاهرة

كتب- مينا غالي:

وقعت اشتباكات بالأيدى والكراسي بين عدد من أنصار بعض المرشحين في انتخابات النقابة الفرعية لمحامي جنوب القاهرة، والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وأصيب عدد من المحامين بالرأس و الوجه.

وكانت قد شهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامي جنوب القاهرة، والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديدين، وكذلك في انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادي النهري بالمعادي.

وأعلن أمس رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لنقابات: شمال الجيزة، البحر الأحمر، وطنطا.

وأضاف "سخي": "بينما لم يكتمل النصاب القانوني لنقابة القاهرة الجديدة، لتعقد جولة الإعادة لها يوم الأحد المقبل الموافق 21 فبراير الجاري"، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات في النقابات التي اكتمل النصاب القانوني لجمعياتها العمومية ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.​