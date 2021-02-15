للتعامل مع موجة الطقس والمنخفض الجوي المتوقع.. تعرف على توصيات "الزراعة" للمزارعين

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد عوني، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن تغييرًا جذريًّا سيحدث على الأجواء، ابتداءً من مساء الإثنين؛ إذ يقترب منخفض جوي مصحوبًا بكتلة هوائية شديدة البرودة، ليبدأ تأثيره تدريجيًّا من القطاع الغربي للجمهورية، ويصل إلى باقي المناطق خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء.

وأصدر الدكتور السيد محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمناخ الزراعي، بالتعاون مع المعاهد البحثية بالمركز، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى توعية المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية، لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة والمنخفض الجوي المتوقع أن تتعرض له البلاد؛ خصوصًا الرياح والأمطار، للحفاظ على ثرواتهم النباتية، وتفادي أية خسائر محتملة قدر الإمكان.

وحسب توقعات الأرصاد الجوية، تصاحب هذا المنخفض الجوي رياح قوية على بعض المناطق الشمالية، ونشاط الرياح سوف يزيد الشعور بالبرودة، ما يعمل على اضطراب كامل لحالة البحرين وإثارة الرمال بمناطق واسعة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة؛ لتكون الأجواء شديدة البرودة نهارًا وليلًا بشمال ووسط الجمهورية، باردة نهارًا وشديد البرودة ليلًا جنوبًا، مع فرص لهطول الأمطار على مناطق مختلفة من شمال الجمهورية، تكون غزيرة على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا، وقد تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات جنوب سيناء وغرب خليج السويس وسانت كاترين.

وينصح رئيس مركز البحوث الزراعية المزارعين بارتداء ملابس ثقيلة جدًّا وعدم التعرض إلى الرياح والأتربة؛ خصوصًا الذين يعانون مشكلات في الجهاز التنفسي، واستخدام وسائل التدفئة المختلفة ليلًا.

وأضاف عوني أن أهم التوصيات الخاصة بالمزارعين تتمثل في ما يلي:

1- حماية الصوب والأنفاق الزراعية المغطاة بالبلاستيك من الرياح الشديدة عن طريق التحزيم (شد حزام على الغطاء البلاستيكي، ويمكن استخدام خراطيم الري بالتنقيط القديمة) والردم الجيد على أطراف البلاستيك.

2- عدم فتح الأنفاق أو الصوب يومَي الثلاثاء والأربعاء؛ لحماية النباتات من الرياح.

3- تعتبر أشد النباتات والمزروعات تعرضًا للمخاطر خلال تلك الموجة أشجار الفاكهة التي بدأت في التزهير المبكر في الزراعة، وتلك النباتات بحاجة إلى حماية من خلال التزريب؛ خصوصًا المزارع التي لا توجد بها مصدات رياح.

4- التوقف تمامًا عن عمليات الري وتأجيل أية عمليات زراعية؛ مثل الزراعة أو الحرث، حتى استقرار الأحوال المناخية بالنسبة إلى الري بالغمر.

5- وقف أية عمليات تسميد؛ خصوصًا التسميد النتروجيني خلال هذه الفترة.

6- تجنب الوقوف بجانب أي أشجار قديمة أو مكسورة أو تعريشات متهالكة داخل المزرعة أثناء الرياح.

7- وقف عمليات رش المبيدات أو المركبات الأخرى خلال هذه الفترة.

8- حماية الأشجار الصغيرة التي تمت زراعتها هذا العام من الرياح عن طريق عمل الكياب أو التزريب.

9- يجب وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء خلايا النحل من الخارج في الأوقات شديدة الرياح؛ خصوصًا على الخلايا التي توجد في الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح. ويفضل نقلها إلى أماكن محمية من الرياح.

10- يجب تغطية الغطاء الخارجي لخلايا النحل من الخارج بطبقة من الزنك؛ لحمايتها من الأمطار.

11- المحافظة على الحيوانات المزرعية والطيور داخل حظائر آمنة بعيدة عن الرياح والأمطار؛ لحمايتها من التقلبات الجوية، وكذلك التأكد من أسقف مباني الحيوانات والطيور وتأمينها من الرياح والأمطار.

12- التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كل أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة، وكذلك إحكام غلق العنبر؛ لمنع دخول الأتربة والعواصف، حتى لا تؤثر على الجهاز التنفسي للطيور.

13- ضرورة وجود شخص بالعنابر مسؤول عن التأمين بصفة دائمة، واستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر، ووضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الارتفاع داخل العنابر.

14- التأكد من جودة الصرف الزراعي بالأراضي المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك، وذلك قبل بدء الأمطار.

15- على مربي الأغنام تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية؛ لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالأمراض، والعمل على حماية المواليد من التقلبات الجوية؛ خصوصًا برد الليل.