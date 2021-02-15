أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

"الري": إزالة 22 حالة تعدٍ على نهر النيل في 6 محافظات

04:23 م الإثنين 15 فبراير 2021
"الري": إزالة 22 حالة تعدٍ على نهر النيل في 6 محافظات

ازالة حالات تعد على نهر النيل

كتب- مصراوي:

تمكنت وزارة الموارد المائية والري، من إزالة 22 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال حملة اليوم الاثنين، في نطاق محافظات (المنيا - الغربية - سوهاج - أسوان - دمياط - البحيرة)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 57 ألفًا و524 حالة.

وتستمر وزارة الري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.

ازالة حالات تعد على نهر النيل وزارة الموارد المائية والري نهر النيل حملات ازالة

الخبر التالى:

"الصحفيين" تعلن قواعد وإجراءات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173813

    عدد المصابين

  • 134960

    عدد المتعافين

  • 9994

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرياح 60 كم.. الأرصاد تعلن أماكن وشدة الأمطار خلال 72 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا