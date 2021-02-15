اليوم.. البحوث الإسلامية: ندوة افتراضية حول واقع السنة النبوية في حياة الناس

كتب- محمود مصطفى:

يعقد مجمع البحوث الإسلامية، مساء الاثنين، ندوة افتراضية بعنوان: "السنة النبوية في حياتنا اليومية" عبر تطبيق zoom، يحاضر فيها الدكتور سامح عبد القوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية الشاملة التي ينفذها المجمع للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في ظل الظروف الحالية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف بتنشيط العمل الدعوي ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين من تكثيف الحملات التوعوية والندوات التثقيفية في مختلف المجالات.

وأضاف عياد في بيان له، الاثنين، أن الندوة تدور حول مجموعة من المحاور المهمة التي تناقش واقع السنة النبوية المطهرة في حياة الناس، وكيفية الاستفادة من المنهج النبوي الشريف في إعادة منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع بما يحقق المودة والتراحم بين الناس ويدعم الاستقرار فيما بينهم، كما تتعرض الندوة أيضًا لبعض الأحاديث التي أخطأ الناس في فهمها وأصبحت قاعدة يبنون عليها حياتهم بفهم مغلوط بعيد عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم.​