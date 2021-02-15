جهاز مدينة الشروق يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية خلال أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءرف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى، نظراً للتقلبات الجوية التي ستبدأ من الثلاثاء، وحتى يوم الخميس، لمدة ٣ أيام.

وأضاف الغيطى، في بيان اليوم، أنه تم تطهير وتسليك مطابق صرف الأمطار، وتجهيز فرق عمل شاملة (ماكينات الشفط - العمالة والكوادر )، وتوفير سيارات شفط للمياه، وتجهیز مجموعتي عمل كل مجموعة مكونة من ( ۲۰ عاملا وسباك، و ٢٠ ماكينة شفط للمياه، وأدوات ومهمات التسليك لكل قطاع بالمدينة على حدة، وتجهيز ماكينتي شفط قطري 4 بوصات و 6 بوصات.

وطالب رئيس الجهاز، قاطني المدينة بأخذ الإحتياطات الآتية (عدم إصطفاف السيارات أسفل الأشجار وبجوار اللافتات بقدر الإمكان - غلق جميع النوافذ - التأكد من تثبيت أطباق الدش الخاصة تثبیتا محكما - غلق ورفع جميع التند وخاصة التند الخاصة بالسيارات - استمرار غلق أبواب العمارات بصفة دائمة - يفضل لمرضى القلب والضغط والحساسية الصدرية البقاء في المنازل في هذه الفترة والإحتفاظ بالأدوية الخاصة بهذه الأمراض بصفة مستمرة في حالة الإضطرار للخروج من المنزل ويفضل عدم اصطحاب الأطفال خارج المنزل في هذه الفترة - التأكد من حالة المياه بالسيارة والزيت قبل الخروج بالسيارة لعدم التعرض لأي أعطال نتيجة الظروف الجوية - رفع أوتثبيت أي متعلقات بالبلكونات خلال تلك الفترة.​