رئيس الوزراء يلتقي بلجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب
03:45 م الإثنين 15 فبراير 2021
كتب- محمد غايات:
يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء هيئتي مكتب لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب.
ومن المقرر أن يتم استعراض الاشتراطات البنائية الجديدة وفقا لما يتم إقراره.
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