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رئيس الوزراء يلتقي بلجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب

03:45 م الإثنين 15 فبراير 2021
رئيس الوزراء يلتقي بلجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء هيئتي مكتب لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب.

ومن المقرر أن يتم استعراض الاشتراطات البنائية الجديدة وفقا لما يتم إقراره.​

مصطفى مدبولي مجلس النواب الاشتراطات البنائية

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