لائحة "النواب" تكشف مصير علي عبد العال الذي لم يحضر سوى جلسة حلف اليمين

كتب- مصراوي:

حضر د. علي عبد العال، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس النواب السابق، جلسة واحدة فقط بالبرلمان، منذ انعقاده، والتي خصصت لحلف الأعضاء اليمين الدستورية، ومن ثمَّ غادر دون عودة مجددًا.

غياب عبد العال أُثير بجلسة اليوم الاثنين، تحت قبة البرلمان؛ حيث تساءل النواب عن موقف الدكتور علي عبد العال من الغياب عن حضور الجلسات، مطالبين بتطبيق اللائحة عليه.

وفي هذا الصدد، يوضح "مصراوي" مصير النائب المتغيب طبقًا للائحة البرلمان.

تنص المادة ٣٦٢ على أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال، كتابةً بذلك.

ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.

ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.

وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.

وتنص المادة 363 على أنه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.

وتنص مادة 366 على: يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًّا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

وحسب المواد المنظمة للائحة البرلمان بشأن سقوط العضوية، إلا أنها لا تسقط في حالة التغيب، وبالتالي لا تنطبق على عبد العال؛ بل تشترط مواد اللائحة ذاتها التصويت على إسقاط العضوية بموافقة الثلثين في حالات محددة طبقًا لقانون مجلس النواب.

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيَّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًّا، أو صار المستقل حزبيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، حسب قانون مجلس النواب، المادة "6"؛ شرط إسقاط العضوية.

يذكر أن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كشف خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن أن الدكتور علي عبد العال، سأله عما حدث معه، قائلًا: فكان ردي مايبقاش 80% من المجلس نواب جدد وبعدين ييجي رئيس مجلس سابق، ووجود شخصية تستحق أن تلعب هذا الدور أمر طبيعي.

وأكد عضو مجلس النواب أن حزب مستقبل وطن لم يكن عدائيًّا مع الدكتور علي عبد العال، أما الاختلاف فهو أمر طبيعي.

وأشار بكري إلى أنه يكن كل تقدير واحترام لحزب مستقبل وطن، قائلًا: أنا أخويا عضو مجلس شيوخ من حزب مستقبل وطن.