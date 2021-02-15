حنفي جبالي: إزالة الإعفاء الضريبي من النواب رسالة للمواطن أننا نشعر بأعبائه
كتب- نشات علي:
قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إن إزالة الأعفاء الضريبي من على نواب البرلمان رسالة لكل مواطن مصري، بأن النواب المنتخبين من الشعب، يشعرون بأعبائه، ويشاركونه أحواله ومايعايشه.
واستطرد جبالي: مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جدا، وأبو المبادئ الدستورية هو المساواة، وأن هذا المبد يتفرع منه مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة.
واختتم رئيس مجلس النواب: موازنة الدولة تتحمل أعباء سنتحملها كنواب أيضا.
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