محافظة الجيزة: غلق كلي لكوبري ترسا لمدة شهر

كتب- مصراوي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق كلي لكوبرى ترسا الحالي، بالاتجاهين لمدة شهر ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح الثلاثاء الموافق 16/2/2021 حتى صباح يوم الاثنين الموافق 15/3/2021، وذلك للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة الكوبري واستحداث كوبرى سيارات جديد على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم. بحسب بيان صحفي.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم عمل التحويلات المرورية اللازمة وهي أن حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبري ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارًا اتجاه شارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينآ باتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير باتجاه شارع خاتم المرسلين.

وتابع: "وحركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينآ بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الأهرام ثم الدوران والعودة بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مرة أخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا".

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.