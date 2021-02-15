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من مسجد العباسي... "التجمع" يكشف تفاصيل تشييع جثمان البدري فرغلي

12:35 م الإثنين 15 فبراير 2021
من مسجد العباسي... "التجمع" يكشف تفاصيل تشييع جثمان البدري فرغلي

البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات

كتب- مصراوي:

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، في تصريحات صحفية له اليوم، إن جنازة الراحل البدري فرغلي، القيادي بالحزب، ستتم عصر اليوم، وسيخرج جثمانه من مسجد العباسي بجوار مقر حزب التجمع في محافظة بورسعيد، على أن يدفن بالمدافن القديمة المعروفة بالمحافظة.

وأوضح عبد العال أن حزب التجمع سيتوجه بوفد يرأسه بصفته رئيسا للحزب وفي عضويته أمين اتحاد المعاشات بالحزب لمقر المحافظة الآن لتأدية واجب العزاء للراحل وأسرته.

وتوفى، منذ قليل اليوم الاثنين، البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد.​

البدري فرغلي وفاة البدري فرغلي جنازة البدري فرغلي مسجد العباسي بورسعيد

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