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أمين دور الإفتاء في العالم ينعى الشيخ محمد إنياس مستشار الرئيس السنغالي

12:12 م الإثنين 15 فبراير 2021
أمين دور الإفتاء في العالم ينعى الشيخ محمد إنياس مستشار الرئيس السنغالي

الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ محمد المنصور إنياس، مستشار الرئيس السنغالي، العضو المؤسس بالأمانة العامة، الذي توفي اليوم.

وقال نجم في بيان له، الاثنين،: "إن الشيخ الراحل كان دؤوبًا في خدمة الدين ونشر الوسطية، وكان له الكثير من الجولات والمشاركات المهمة في داخل السنغال وخارجها، كما أنه كان عضوًا مؤسسًا بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي أثرى بمشاركته في مؤتمراتها الحقل الإفتائي والعلمي".

وتوجه مستشار المفتي بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يرحم الشيخ الفقيد، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله وطلبته ومريديه الصبر والسلوان.

الدكتور إبراهيم نجم مفتي الجمهورية الشيخ محمد إنياس السنغال

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