أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

11:18 ص الإثنين 15 فبراير 2021
"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكك الحديدية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها اليةم الإثنين، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم.

يأتي ذلك نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط؛ من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وجاء موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، كالتالي:

أولاً: خط القاهرة/ الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة/ السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة/ أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط/ أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها/ بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا/ المنصورة/ دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسًا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وتابعت الهيئة، خلال البيان، بأنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

السكك الحديدية تأخيرات السكك الحديدية تطوير السكك الحديدية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173813

    عدد المصابين

  • 134960

    عدد المتعافين

  • 9994

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار رعدية وصقيع.. الأرصاد تعلن تعلن الظواهر الجوية من الثلاثاء للخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا