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بعد قرارات التعليم.. رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موقف امتحانات نصف العام

10:46 ص الإثنين 15 فبراير 2021
بعد قرارات التعليم.. رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موقف امتحانات نصف العام

الشيخ صالح عباس

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم تطبيق قرارات وزارة التربية الخاصة بامتحانات نصف العام التي تم اتخاذها أمس، بالمعاهد، مع وجود اختلافات بسيطة.

وأضاف "عباس" لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن المواعيد النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي، اليوم، بعد عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا بين الجانبين لتوحيد الرؤى حول السيناريو النهائي لإجراء الامتحانات.

ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن القطاع كان يعد نفسه لتطبيق كافة السيناريوهات والتصورات لإجراء الاختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الأزهر وقياداته حريصون على توفير مبدأ تكافؤ الفرص لطلابة مقارنة بنظرائهم في التربية والتعليم.

صالح عباس المعاهد الأزهرية امتحانات نصف العام

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