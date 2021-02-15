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​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

03:00 ص الإثنين 15 فبراير 2021
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

أفادت مصادر بشركة مصر للطيران، بأنه سيتم تسيير 6 رحلات استثنائية إلى المملكة العربية السعودية؛ لنقل المصريين العالقين هناك في أعقاب قرار السلطات السعودية بإيقاف حركة الطيران القادمة من وإلى 20 دولة مختلفة، من بينها مصر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر أن هناك 3 رحلات ستتجه إلى جدة، ورحلة إلى المدينة المنورة، ورحلتين إلى مدينة الدمام.

يذكر أن "مصر للطيران" أعلنت أن رحلات العودة من المملكة العربية السعودية مستمرة، لإعادة المصريين العالقين هناك في إطار تنظيم رحلات استثنائية وليست منتظمة.

هذا المحتوى من

Asha
شركة مصر للطيران عودة المصريين العالقين السعودية فيروس كورونا

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