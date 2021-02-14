عاصفة ثلجية أم منخفض جوي؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة عدم الاستقرار في الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر لن تتعرض لأي عواصف ثلجية خلال الفترة الحالية.

وأضافت شاكر، في تصريحات إعلامية، أن مصر تتعرض لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا مصاحب لتيار هواء قطبى نفاث يستمر بداية من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، سيتسبب في تراجع الحرارة بشكل ملحوظ، حيث ستكون على القاهرة بين 13 و14 درجة خلال فترات النهار، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا.

وتابعت وكيل الاستشعار عن بعد: "يصاحب المنخفض الجوي نشاط للرياح مما يزيد الإحساس بالبرودة، كما يوجد رمال مثارة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، مما تقلل الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت أنه يوجد فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، لافته إلى أن القاهرة قد تتعرض لأمطار أيضًا، لكن حتى الآن الخرائط لم تؤكد ذلك.

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