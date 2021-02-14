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تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

09:28 م الأحد 14 فبراير 2021
تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

السعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، بقرار المملكة تمديد حالة الحظر في مواجهة فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

وأوضح حنفي، في بيان اليوم، أنه هناك حظر تم تمديده اليوم لمدة 20 يوما، أي أننا سندخل شهر في إطار هذه الإجراءات الاحترازية، والتي يأتي في مقدمتها منع التجمعات، وإغلاق السينمات، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق المطاعم ومراكز التسوق، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم وغيرها.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد، نيابة عن الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة، بهدف منع تفشي الوباء والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات".

واعتبر نائب رئيس اتحاد عام المصريين في الخارج، أن هذه الإجراءات تعبر عن رؤية ثاقبة لدى قادة المملكة في إطار الوقاية من الفيروس والحفاظ على الأرواح، مؤكدا أنها إجراءات يجب أن يكون هناك تفهم لها.

السعودية الاتحاد العام للمصريين في السعودية الجالية المصرية بالسعودية الإجراءات الاحترازية

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