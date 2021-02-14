"زراعة البرلمان" توافق على بيان وزير الموارد المائية والري

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري اليوم الأحد، على بيان وزير الموارد المائية والري الذي ألقاه أمام البرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

وأكد الحصري، أن ملف إدارة المياه من أهم الملفات حاليًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بشأن نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التي تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية.

وأكد ضرورة التعرف على خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الري، وإحلال وتأهيل محطات الصرف والري، وتوعية المواطنين للحفاظ على المياه. ​