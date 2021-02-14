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"التموين": 2066 محلًّا تجاريًّا مشاركًا في الأوكازيون.. و156 مخالفة حتى الآن

03:46 م الأحد 14 فبراير 2021
"التموين": 2066 محلًّا تجاريًّا مشاركًا في الأوكازيون.. و156 مخالفة حتى الآن

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين، في بيان لها اليوم الأحد، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بلغ 2066 محلًّا تجاريًّا.

وأكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقًا لتوجيهات وزير التموين بمتابعة المحلات المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من التزامها بوضع سعرَين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد 156 محضرًا تنوعت بين (3 محاضر عدم إعلان، و153 محاضر أوكازيون وهمي).

وأوضحت الوزارة، خلال البيان، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بلغت 93 محل قطاع أعمال و1923 محل قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة عدد 39 محل قطاع استثماري، ومشاركة 11 محل قطاع تعاوني.

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحلات التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.

وزارة التموين الأوكازيون المحلات المشاركة في الأوكازيون لمهندس أيمن حسام الدين

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