قبل الانتقال للعاصمة.. دورة تدريبية لقيادات التنمية المحلية في التحول الرقمي وتصميم بيئة الأعمال

كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لقيادات الوزارة فى مجال التحول الرقمي وتصميم بيئة الأعمال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل القيادات الحكومية التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدت الوزارة ورشة عمل بالتنسيق مع شركة "سمبل واي" وهي الشركة القائمة على تدريب وتأهيل العاملين بوحدات التحول الرقمي للحكومة المصرية وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وتهدف الدورة التدريبية إلى مواكبة التغيرات التكنولوجية الجديدة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن وبجودة أعلى وفي وقت أقل.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على أهمية ملف التحول الرقمي وتصميم بيئة الأعمال للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات خاصة وأن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكداً على أن هدف الوزارة دعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة في إطار جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي.

وفي السياق ذاته أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن اهتمام مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بعقد دورات تدريبية للعاملين بالمحليات لتنمية المهارات الإدارية والعلمية وخاصة مجالات التحول الرقمي لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل "برنامج نظم المعلومات الجغرافية " والشئون القانونية وكيفية التعامل مع الجمهور ومعايير الجودة الشاملة وكيفية محاربة الفساد وتنمية المهارات الإدارية وكيفية التواصل مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.

...