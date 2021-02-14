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مجلس النواب يوافق على تأجيل مناقشة تقرير وزير الإعلام

11:45 ص الأحد 14 فبراير 2021
مجلس النواب يوافق على تأجيل مناقشة تقرير وزير الإعلام

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بتأجيل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن ما ورد في بيان الوزير الذي ألقاه أمام المجلس.

وجاء طلب أسامة هيكل، لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.

وأكد رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسات المقبلة.

أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، رفضها بيان وزارة الدولة للإعلام المعروض على المجلس.​

مجلس النواب لمستشار حنفي جبالي وزير الإعلام

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