رئيس قنا الجديدة: بدء تشغيل مكتب البريد بالحي الثاني لخدمة السكان والمستثمرين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم تشغيل مكتب البريد بالحي السكني الثاني بالمدينة، مؤكداً انتظام العمل بالمكتب لتقديم أفضل خدمة للمواطنين بالمدينة.

وتفقد عبدالرشيد، مبنى مكتب البربد، للوقوف على مستوى الخدمات المقرر تقديمها للمواطنين، والمستثمرين بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دفع العمل بالمشروعات المختلفة، لا سيما المشروعات الخدمية، وتوفير عناصر جذب السكان للمدينة.