كورونا في 24 ساعة| 600 إصابة وتفاصيل قرارات الحكومة بشأن الدراسة.. ومفاجأة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 423 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134638 حالة حتى اليوم.

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