حدث ليلاً| 36 وفاة بكورونا.. وامتحانات الترم الأول في هذاالموعد

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

36 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 423 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134638 حالة حتى اليوم.

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متحدث الحكومة: الإعلان عن جدول زمني للتلقيح ضد كورونا فور استكمال باقي الشحنات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم استقبال ما بين 5 إلى 8 ملايين من جرعات كورونا التي يوفرها التحالف الدولي "جافي" خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وفقًا لما أكدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

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متحدث الحكومة: لن نتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال زيادة إصابات كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك استكمالا للعام الدراسي الثاني بإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن الطلاب فى فترة الإجازة ذهبوا لأماكن أخرى ولم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

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عمرها 3 أعوام..صحة كفر الشيخ تسجل أصغر مصابة بفيروس كورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، إصابة طفلة في مرحلة الزهور، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور النتائج المعملية لتحاليلها pcr، الخاص بها إصابتها بالفيروس.

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خروج وعودة وحرية تنقل.. كيف يستفيد العامل من "تحسين العلاقة التعاقدية" بالسعودية؟

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، دليلًا يشرح آلية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية (إلغاء نظام الكفيل) التي ستطبق في 14 مارس 2021، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي لبناء سوق عمل جذاب وتمكين الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

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عمرو أديب: وباء كورونا لن ينتهي إلا بتلقيح العالم أجمع

توقع الإعلامي عمرو أديب، أن تشهد الفترة المقبلة وصول شحنات ضخمة من لقاحات كورونا لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أعلنت وزارة الصحة بدء تطعيم المستشفيات لقاح كورونا اعتبارًا من السبت المقبل.

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تطعيم الأطباء والنشاط الرياضي.. تعرف على أبرز قرارات لجنة أزمة كورونا

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

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الامتحانات 28 فبراير.. مصدر بـ"التعليم" يكشف ملامح الدراسة بالترم الثاني

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إجراء امتحانات الطلاب بجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بدءا من 28 فبراير المقبل وحتى 5 مارس المقبل.

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من 4 ابتدائي لـ2 ثانوي.. مصدر بـ"التعليم" يكشف موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ"مصراوي"، إنه سيتم إجراء امتحانات الطلاب بجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بداية من يوم 28 فبراير الجاري، حتى 5 مارس المقبل.

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متحدث الحكومة ينشر صور "مجرى العيون" بعد التطوير

نشر هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء مجموعة من الصور، لتصورات منطقة سور ‏مجرى العيون بعد التطوير .‏

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مجلس الشيوخ الأمريكي يُبرىء ترامب

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، إثر أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الماضي واقتحام الكونجرس تزامنًا مع جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

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الترشح مرة أخرى للرئاسة.. ماذا يعني تبرئة ترامب في محاكمة عزله؟

"سأعود مجددا.."، هكذا وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مؤيديه في آخر خطاب له يوم 20 يناير الماضي، بعد مغادرته البيت الأبيض لأخر مرة، قبل أن يتم تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

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أول تعليق من ترامب بعد تبرئته من تهمة التحريض على التمرد

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن محاكمته في مجلس الشيوخ كانت "أسوأ حملة اضطهاد في تاريخ الولايات المتحدة".

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