خروج وعودة وحرية تنقل.. كيف يستفيد العامل من "تحسين العلاقة التعاقدية" بالسعودية؟

كتب– يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، دليلًا يشرح آلية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية (إلغاء نظام الكفيل) التي ستطبق في 14 مارس 2021، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي لبناء سوق عمل جذاب وتمكين الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وأوضح علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين في السعودية، أن محاور الدليل تضمنت: خدمة التنقل الوظيفي وهو السماح بالتنقل الوظيفي للعاملين (الوافدين) بين منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد.

واستعرض سليم لـ"مصراوي" كيفية الاستفادة من هذه الخدمة للعامل الوافد على النحو التالي:

- يجب أن يكون الوافد ضمن العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل السعودي.

- أن يكمل العامل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة.

- أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.

- وجود عرض وظيفي يقدم عبر منصة (قوى) من قبل صاحب العمل الجديد.

- تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.

التنقل الوظيفي:

يوجد حالات يسمح للعامل فيها بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات وهي:

- عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد 3 أشهر من تاريخ دخول العامل.

- عدم دفع أجر العامل لمدة 3 أشهر متتالية.

- إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

- إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته.

- بلاغ العامل عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر.

- عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص.

- وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة رغم تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية.

الخروج والعودة:

تسمح هذه الخدمة للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي عبر منصة (أبشر) الإلكترونية، بشروط وهي:

- أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

- أن يكون للعامل إقامة سارية المفعول وعقد عمل موثق.

- ألا يكون على العامل الوافد رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات.

- أن يقر العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على عدم العودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل عبر منصة (أبشر).

الخروج النهائي:

شمل الدليل خدمة الخروج النهائي والتي تسمح للعامل الوافد برفع طلب خروج نهائي خلال سريان عقده أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي عبر منصة (أبـشـر)، شريطة توفر نفس شروط الحصول على خدمة الخروج والعودة.

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